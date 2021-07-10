تراند الفن: وزير التعليم: أحكمنا السيطرة على تسريب الامتحان لأول مرة.. والنجاح للمجتهد

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 11:09 مساءً - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هذا العام هو المرة الأولى التي يتم فيها إحكام السيطرة على تسريب امتحان الثانوية العامة، منوهًا بأن تسريب الامتحان قبل وقت اللجنة كذب ولم يحدث.

وأضاف “شوقي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنه تم ضبط الطلاب الذين حاولوا تسريب الامتحان في 10 دقائق من خلال غرفة العمليات باستخدام الكاميرات، كما أن كل دقيقة تأخير في اللجنة يتم تعويضها.

وأوضح أن أي عملية غش أو تسريب لن تؤثر على الطلاب المجتهدين، والمجتهد هو من سيفوز فقط، لافتًا إلى أنه على الطالب فقط خلال وقت الامتحان التركيز في ورقة الامتحان.

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