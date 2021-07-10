تراند الفن: طارق شوقي يوضح سبب غياب وسائل التهوية عن لجان امتحانات الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 11:09 مساءً - أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سبب غياب وسائل التهوية (المراوح) عن أغلب لجان الثانوية العامة، هذا العام رغم ارتفاع درجة حرارة الجو بشكل كبير.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الجمهورية الجديدة، والمذاع على فضائية الحدث اليوم تقديم المذيع سيد علي، إن السبب يرجع إلى توجيهات وزارة الصحة والسكان بمنع مراوح الأسقف من التشغيل، حيث تساهم حركتها الدائرية في انتشار الفيروسات، وجاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شوقي أن الوزارة تسعى بالفعل لتوفير مراوح حائط داخل اللجان، لضمان التهوية المناسبة مع التأكد من تطبيق كافة بروتوكولات الحماية من الفيروس.

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