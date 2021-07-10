شوف عروض الدانوب السعودية الأسبوعية صفقات التوفير

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عمر شويل - جدة عروض الدانوب السعودية الأسبوعية ، عروض جو الصيف من الدانوب تتضمن العديد من المنتجات الرائعة وعليها تخفيضات مذهلة، سواء على الفواكه اللذيذة والخضروات الطازجة، والمخبوزات المميزة التي يحرص الدانوب ماركت على تقديمها بشكل يومي لعملائة، من تورت وكريب وبيتزاً، والمناقيش والخبز الساخن، يوجد قسم خاص للمنتجات العضوية الخالية تمام من أي مواد صناعية، في قسم الجبن يوجد أنواع مختلفة سواء الشيدر أو البيضاء والرومي، والمرتديلا، وقليلة الملح وغيرها من منتجات الأبان المميزة.

عروض الدانوب السعودية الأسبوعية صفقات التوفير

التشيز كيك من الحلويات الغربية اللذيذة، التي يهتم الدانوب بتقديمها ضمن المخبوزات الطازجة التي يعرضها يومياُ للعملاء، يوجد تشكيلة منوعة من الحلوي الشرقية والغربية وبالأخص التشيز كيك بأكثر من نكهة، ومنها تشكيلة السلايس كيك، وكتكات التشيز كيك، كب كيك بالفانيلا وميني كب كيك فانيلا سويتر، وبراونز تشيز كيك وغيرها من الأصناف الشهية.

عروض الدانوب اليوم

يوجد في أسواق الدانوب قسم خاص بالأجبان بجميع أنواعها وألوانها، فهي من الأطعمة التي لاغني عنها في أي منزل، لأنها لذيذة ويمكن مزجه بأكثر من مكون وتحضيرها بطرق منوعها وشهي، والأهم من الطعم الرائع أنها تتكون من مزيج من الفيتامينات والعناصر الهامة لبناء جسم الإنسان وبالأخص تقوية العظام لذا من المهم أن يتناول الأطفال الجبن في مرحلة النمو، بجانب أنها تعزز المناعة وتقوي العضلات، ويمكن من خلالها تناول وجبة خفيفة وسريعة ومغذية دون بذل أي مجهود، ومن الأنواع المتوفرة لهذا الأسبوع على سبيل المثال:

عرض على كيلو من الجبن الإنجليزي بنصف الثمن الأبيض أو الشيدر ب 36،95 ريال.

يوجد أنواع مختلفة من جبن قشقوان سعر الكيلو ب 48،95 ريال.

جبن قليل الدسم ملح خفيف الكيلو ب 19،95 ريال انتاج سنابل الخير.

أسعار اللحوم من الدانوب

تتميز اللحوم التي تباع في أسواق الدانوب أنها طازجة، ويتم تقطعها حسب الطلب، ومنها أيضا البرازيلي بقري فمثلا الأوصال بسعر 26،95 ريال، كيلو سمانة ب 39،95 ريال، كيلو كباب مشوي ب 39،95 ريال، الكفتة ب 27،95 ريال.