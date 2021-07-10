تراند الفن: ” كونميبول” يكتشف اختبارات مزيفة لكورونا قبل نهائي كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 10:09 مساءً - قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ” كونميبول”: إنه اكتشف قدرًا كبيرًا من اختبارات كورونا Covid-19 المزيفة من قبل ضيوف برازيليين، وأرجنتينيين في نهائي كوبا أمريكا قبل المباراة المنتظرة.

ونشر الاتحاد بيانا صحفيا على موقعه الرسمي قال فيه: “تم الكشف قدر كبير من اختبارات PCR الاحتيالية، من قبل أشخاص معتمدين في كل من الأرجنتين والمنصة البرازيلية، وهؤلاء لن يتمكنوا من دخول الملعب”.

وتابع: “تضمن كونميبول أن تكون ضوابط دخول نهائي كوبا أمريكا صارمة للغاية، بالإضافة إلى تطبيق البروتوكولات الصحية وتدابير الوقاية”.

وأضاف البيان: “يجب على جميع الحاضرين تقديم الاختبار المعملي بنتيجة سلبية من أجل الوصول، لن يكون هناك استثناء، يوصى بحمل النتيجة مطبوعة على الورق في جميع الأوقات للتحقق بشكل أفضل وتجنب الانتكاسات”.

وقال: “يقوم كونميبول بتحليل إمكانية زيادة الضوابط إذا لزم الأمر”.

ويواجه منتخب التانجو بقيادة ليو ميسي، نظيره البرازيلي بقيادة نيمار، في تمام الساعة 2:00 صباح غد الأحد، على ملعب “ماراكانا” الشهير، وسيتم بث المباراة على قنوات بي إن سبورتس الملكة لحقوق البث الحصري للبطولة القارية “كوبا أمريكا”، بتعليق رؤوف خليف.

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