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فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 10:09 مساءً - أدمن 53 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : حوّل المواطن نايل الشمري، منزله في منطقة حائل إلى مجلس مفتوح لاستقبال الضيوف يوميًا وعابري السبيل، وجعله بلا أبواب أو أسوار.
وأوضح “الشمري” خلال تقرير لبرنامج “mbc في أسبوع”، أنه هدم أسوار منزله، مستمدًا الفكرة من مجاورته للجبل المشهور بعبارات الترحيب، مؤكدًا أن المجالس المفتوحة تُعد من الأمور التي يتوارثها أهل المنطقة.
بدوره، ذكر المؤرخ الاجتماعي رشيد العليقي، أن هذه المجالس يمتد تاريخها إلى أكثر من 100 عام، لافتًا إلى أنها تسهم في ترابط الناس ومعرفة أحوال بعضهم البعض.
جدير بالذكر أن منزل المواطن نايل الشمري الذي تحوّل إلى مجلس مفتوح لاستقبال الضيوف يجاور “جبل أجا” المكتوب عليه لافتة مضيئة كما ظهر في التقرير “أهلا بكم في حائل”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “منزله بلا أسوار أو أبواب”.. شاهد: مواطن في حائل يحوّل بيته إلى مجلس لاستقبال الضيوف يوميًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.