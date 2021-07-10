تراند الفن: شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 10:09 مساءً - أعلنت شركة التصنيع الوطنية عبر الحساب الإلكتروني الرسمي التابع لها في موقع خدمات التوظيف لينكد إن، عن توفر وظائف جديدة من أجل العمل بمدينة الجبيل وذلك حسب التفاصيل، والشروط التالية:

الشروط:

– حاصل على شهادة الدبلوم كحد ادنى في تخصصات الهندسة او مجال مشابة.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في نفس المجال اومجال مشابة.

– لدية معرفة جيدة في ISO 17025 او ISO 9001:2015.

– قدرة ممتازة في التعامل مع MS Office applications (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc.)

التقديم:

وأشارت شركة التصنيع الوطنية، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

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