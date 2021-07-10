تراند الفن: تفاصيل رسالة الفنانة “لطيفة” إلى خادم الحرمين وولي العهد

صحيفة المرصد : وجهت الفنانة التونسية لطيفة، رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية.

وقالت لطيفة عبر حسابها على تويتر: “تعجز الكلمات عن شكر سيدى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، حفظه الله، وسمو سيدي ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، لموقفهم المشرف غير المستغرب ومساندتهم المشكورة لبلدي الحبيب تونس، في هذه الظروف الصعبة بسبب كورونا”.

وتابعت الفنانة التونسية: “أدام الله عز المملكة العربية السعودية وحفظ قيادتها وشعبها”.

والجدير بالذكر أن لطيفة قالت في وقت سابق: “يا رب استودعتك بلادي وأهلي وناسىي يا رب لطفك بتونس أنت القادر على كل شيء يا رب العالمين. قلبي واجعني على بلادي يا رب كل البلدان تساعد تونس وأملي كبير في بلداننا العربية الوضع صعب وكارثي والله شعبنا ما يستاهل إلي إحنا فيه”.