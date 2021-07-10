تراند الفن: توجيهات من وزير النقل لإعادة الكشف النفسي على مهندسي السكة الحديد (مستند)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 10:09 مساءً - وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بإعادة الكشف النفسي على مهندسي السكة الحديد، ومنها إجراء الاختبارات النفسية للعاملين بالهيئة، خاصة الوظائف الفنية المتخصصة والعاملين بطوائف التشغيل.

وتضمن المستند الذي حصل عليه موقع “القاهرة 24” أنه سيتم التنبيه على جميع المهندسين داخل قطاعات والإدارات المركزية داخل الهيئة القومية للسكة الحديد، من خلال تقسيم مهندسي الهيئة، إلى مجموعات والتوجه إلى المركز الطبي التابع للهيئة، للحصول على خطاب تحويل إلى جهاز العمل النفسي للقوات المسلحة بكوبرى القبة بداية من الأسبوع الحالي.

وفيما يلى نص توصيات المهندس كامل الوزير وزير النقل:

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