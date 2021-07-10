تراند الفن: مقطع يكتم الأنفاس.. مركبة توشك أن تدهس مجموعة من المصلين أثناء صلاتهم (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 10:09 مساءً - تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر اقتحام مركبة لمصلى، أثناء أداء مجموعة من المصلين للصلاة أمام محل تجاري.

وأظهر المقطع الذي وثقته كاميرات المراقبة ،جماعة من المصلين يفترشون الرصيف أمام محل تجاري ويؤدون الصلاة، قبل أن تفاجئهم مركبة تنحرف عن الطريق وتتجه نحو المصلى بسرعة عالية قبل أن تستقر في نفس مكان الصف الأول من المصلين.

إلا أن رحمة الله وسعت هؤلاء المصلين وكتب الله لهم النجاة فألهمهم التحرك والابتعاد عن مكان الخطر الوشيك بسرعة بمجرد اقتراب المركبة منهم .

جدير بالإشارة أنه لم يتسن لتواصل التأكد من مكان وزمان تصوير الفيديو بدقة من مصدر مؤكد.

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