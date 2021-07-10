تراند الفن: محمود عاشور حكمًا لمباراة الأهلي ومصر المقاصة بالدوري

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 10:09 مساءً - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، طاقم التحكيم الذي يدير مباراة الأهلي ومصر المقاصة ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء طاقم التحكيم بقيادة محمود عاشور، بينما يعاونه كل من أحمد نوفل وعماد العقاد، بينما حكم رابع محمد إبراهيم الدسوقي، وحكم فيديو طارق مجدي ويعاونه عاطف حسين.

وكانت قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة مصر المقاصة مع الأهلي في استاد الجيش بالسويس ضمن مسابقة الدوري الممتاز في السابعة مساء غد الأحد 11 يوليو بدلا من إقامتها في الخامسة مساءً.

ويذكر أن الأهلي حقق الفوز بالجولة الماضية على فريق المقاولون العرب بهدفين دون رد.

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