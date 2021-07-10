تراند الفن: برشلونة يجدد عقد ميسي حتى 2023 والإعلان الرسمي بعد “كوبا أمريكا”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 10:09 مساءً - أكد الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريزيو رومانو، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين، أن ليونيل ميسي سيجدد تعاقده مع برشلونة خلال الأيام المقبلة.

وانتهى عقد ميسي رسميًا مع فريق برشلونة، ولم يتم التجديد له حتى الآن نظرًا للضائقة المادية التي يمر بها النادي الكتالوني من ديون هائلة سببتها جائحة فيروس كورونا، وراتب ميسي المرتفع السنوات الماضية.

وكتب الصحفي الإيطالي رومانو على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصير (تويتر): “برشلونة لا يزال في نفس الموقف، ليو ميسي سيبقى وسيوقع عقده الجديد حتى يونيو 2023 في الأيام المقبلة، وسيتم الإعلان بعد كوبا أمريكا”.

ويتواجد ميسي حاليًا رفقة منتخب الأرجنتين، ويستعد ليونيل لنهائي كوبا أمريكا ضد البرازيل، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة 2:00 صباح الأحد، على ملعب “ماراكانا” الشهير، وسيتم بث المباراة على قنوات بي إن سبورتس المالكة لحقوق البث الحصري للبطولة القارية “كوبا أمريكا”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.