تراند الفن: السكة الحديد تشدد إجراءاتها لمنع تذاكر السوق السوداء خلال إجازة عيد الأضحى

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 09:09 مساءً - قال مصدر بالسكة الحديد، إن الهيئة اتخذت عدد من الإجراءات للقضاء على السوق السوداء لبيع تذاكر القطارات داخل محطات السكة الحديد بالوجهين القبلي والبحري، بالتزامن مع بدء رفع حالات الطوارئ داخل هيئة السكة الحديد استعدادًا لاستقبال ركاب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المصدر لـ “القاهرة 24”، أن هيئة السكة الحديد أتاحت حجز تذاكر عيد الأضحى المبارك، قبل ميعاد السفر بـ14 يومًا على أن يتم حجز 4 تذاكر لكل راكب بموجب الرقم القومي، مشيرًا إلى فتح جميع القطارات المكيفة بالوجه القبلي لأعمال الحجز المسبق صباح اليوم التالي في تمام الساعة 7.00 صباحًا.

وأكد المصدر، أن الهيئة أتاحت حجز تذاكر القطارات من خلال شبابيك التذاكر وأبلكيشن الحجز تطبيق الهاتف المحمول وموقع الهيئة المخصص لحجز التذاكر بنسبة 20%، من المقاعد المكيفة لمنع ظاهرة السوق السوداء والتهرب من دفع الأجرة، موضحا أن الهيئة شددت على ضرورة الحصول على تذكرة السفر قبل دخول المحطات لركوب القطارات من مصادرها المعتمدة وذلك لحفظ حقوقهم وعدم التعرض لدفع قيمة التذكرة مضاف إليها الغرامة المقررة.

وتابع المصدر أنه تم التنبيه على جميع الجهات الرقابية بالهيئة وبالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بضرورة مراجعة تذاكر السفر بالأبواب والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالمحطات وداخل القطارات، من حيث إجراء أعمال النظافة والتعقيم والتطهير اليومي والتزام الركاب بارتداء الكمامة وعدم التدخين بالمحطات أو داخل القطارات، حفاظًا على السلامة العامة والهيئة تتمنى لجمهورها سلامة الوصول.

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