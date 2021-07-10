تراند الفن: مبروك عطية يثير الجدل: مفيش حاجة اسمها صيام عشر ذي الحجة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 09:09 مساءً - أثار الداعية الدكتور مبروك عطية، الجدل الواسع بعد ظهور

في فيديو متداول ينفي وجود ما يسمى بـ”صيام العشر الأوائل من ذي الحجة” في الدين الإسلامي،

مدعيا أن التصدق بمبلغ 10 جنيهات يعادل صيام 20 عاما.

وقال عطية خلال برنامجه ” الموعظة الحسنة”:”مفيش حاجة اسمها

صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، اجتهد في العمل الصالح، والتصدق بـ10 جنيهات أفضل

من صيام 20 سنة»، مضيفا أن المطلوب من المسلم هو صيام يوم عرفة إذا كان قادرا على ذلك

فقط”.

وحول فضل العشر من ذي الحجة ، أوضحت دار الإفتاء أن أيام العشر من ذي الحجة ولياليها هي أيام شريفة

ومفضلة عند الله سبحانه وتعالى، ويضاعف فيها الثواب للمسلم، مؤكدة أنه يستحب في هذه

الليالي أن يجتهد المسلم في العبادة، ويفعل الخير بشتى أنواعها،.

وأشارت إلى أن العمل

الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة هو أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام

السنة، وفقا لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ

الْأَيَّامِ” يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ

فِي سَبِيلِ اللهِ؟، قَالَ: “وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ

بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ”، أخرجه أبو داود وابن

ماجه وغيرهما.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يٌستحب للمسلم أن يصوم الأيام

الثمانية من ذي الحجة لأن الصوم من الأعمال الصالحة والله يحب العمل الصالح ويرفع من

شأنه في مثل هذه الأيام، رغم أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوم هذه

الأيام بخصوصها، ولا حث على الصيام بها، وإنما هذا من جملة العمل الصالح الذي حث النبي صلى الله عليه

وآله وسلم على فعله وفقا لحديث ابن عباس. وعن صوم يوم عرفة، أبانت دار الإفتاء أن صيامه سنة فعلية

وقولية، حيث فعلها النبي، وحث في كلامه المرفوع، لما روي عن أبو قتادة رضي الله تعالى

عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى

اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه

مسلم.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مبروك عطية يثير الجدل: مفيش حاجة اسمها صيام عشر ذي الحجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.