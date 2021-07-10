فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد : نشر حساب “الأمن العام” على موقع “تويتر” مقطع فيديو تحت عنوان “تم القبض”، يستعرض من خلاله أبرز الجرائم خلال الأسبوع، والتي تم القبض على مرتكبيها.
وجاءت الجرائم التي أُلقي القبض على مرتكبيها على النحو التالي:
– القبض على خمسة مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود في مكة المكرمة، ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة المنازل والمحال التجارية، وفتح المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، وسلب مبالغ مالية، حيث قُدرت قيمة المسروقات بملغ (223.000) ألف ريال.
– القبض على مواطنين في الرياض، يمارسان التفحيط والتباهي بوضع تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية على عِدة مركبات، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
– القبض على مواطن بالرياض يقود مركبته ويقوم بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي، وذلك بصدمه أثناء القيادة.
– القبض على أربعة مواطنين ومقيم من الجنسية البنجلاديشية في مكة المكرمة، قاموا بانتحال صفة رجال الأمن وسلب العمالة الوافدة وسرقة مركبات، حيث قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (567.000) ألف ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “تم القبض”.. شاهد: فيديو جديد عن أبرز جرائم الأسبوع وسقوط مرتكبيها “في قبضة رجال الأمن” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.