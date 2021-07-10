تراند الفن: أول سفينة كروز عملاقة تصل إلى ميناء جدة لاستقبال السياح

صحيفة المرصد : أعلنت “الهيئة العامة للموانئ السعودية”، مساء اليوم السبت، عن وصول سفينة بيليسيما العملاقة إلى ميناء جدة الإسلامي وسط أجواء احتفالية بقدوم أول سفينة كروز.

وقالت “موانئ” في تغريدات على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “إن وصول سفينة بيليسيما يؤكد على الجاهزية العالية للميناء لاستقبال السياح وسط الخدمات المتكاملة ليكون بوابة ومرفأ الرحلات السياحية البحرية”.

وأضافت: أن “استقبال ميناء جدة الإسلامي لأول سفينة كروز اليوم؛ يؤكد على قدرته على استقبال مختلف أنواع وأحجام السفن وتمكين الموانئ السعودية لمختلف القطاعات والصناعات”.