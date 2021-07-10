تراند الفن: بسبب التزويغ من العمل.. إحالة العاملين بـ 5 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 09:09 مساءً - تابع الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عدد من مراكز الشباب في إدارتي شباب بنها وطوخ.

وشملت المتابعة مركز شباب مشتهر التابع لإدارة شباب طوخ، الذي تبين من المتابعة ومراجعة حضور العاملين غياب بعض العاملين بالمركز، بينما تبين التزام العاملين بمركز شباب منشية مشتهر.

وفي مركز شباب ميت كنانة التقط “الصبروط”، عدد من الصور التذكارية مع لاعبي أكاديمية الكره خلال مرانهم.

وشجعهم على الأداء الجيد والتدريب الدؤوب، كما تم متابعة أيضا مركز شباب الحصة الذي وجد مفتوح ويمارس نشاطه في ظل غياب جميع العاملين.

وفي إدارة شباب بنها شملت المتابعة مركز شباب كفر الحصة الذي وجد مغلقًا في أوقات العمل الرسمية، ومركز شباب منشأة بنها وجد مفتوح في ظل غياب عدد من العاملين، بينما وجد مركز شباب عزبة زكي مفتوح ويمارس نشاطه.

وأمر وكيل الوزارة بإحالة العاملين المتغيبن عن العمل للشؤون القانونية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك؟، مؤكدًا استمرار عمليات المتابعة الميدانية المفاجأة لمراكز الشباب لضمان التزام المراكز، وانضباط العاملين والتأكيد على الالتزام بإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمراكز حرصًا على سلامة المترددين.

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