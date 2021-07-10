تراند الفن: شاهد : استياء تجار التمور بالمدينة بسبب تلاعب الأسعار .. ويكشفون عن سعر الروثانا والحلية هذا العام

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏دقيقة واحدة مضت المرصد 1 زيارة

صحيفة المرصد : بثت قناة الإخبارية تقريراً حول استياء التجار بسبب التلاعب في الأسعار بالمدينة هذا العام 1442 . وقال مواطن مشارك بمهرجان التمور بالمدينة أن سعر الروثانا وصل هذا العام 50 ريال والحلية بيعت بـ30 و40 ريال. وأوضح المواطن أن الأسعار تتوقف على العرض والطلب فالروثانا تبدأ بـ60 ريال ثم تقل بالتدريج لـ40 و35، مؤكداً أنهم إلى الآن لم ينجحوا في المهرجان هذا العام لا من حيث الموقع المؤهل أو المكان المحيط. وطالب التجار بإيجاد حلول لهذا التلاعب ووضع حد لتذبذب الأسعار التي تختلف من منطقة لأخرى.

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