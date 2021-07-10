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فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن 18 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد : نشرت قناة “الحدث” على حسابها في موقع “تويتر”، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد احتجاجات غاضبة من أطباء تونس بسبب تدهور الوضع الصحي.
وأظهر مقطع الفيديو حالة الغضب العارمة بين الأطباء بسبب التفشي غير المسبوق لفيروس كورونا وعدم تحمل القطاع الطبي؛ حيث قال أحدهم: “أصبحنا شعب بلا دولة ومرضى بلا علاج.. وموتى بلا مأوى”.
جدير بالذكر أن تونس تسجل يوميًا آلاف الإصابات بالسلالات المتحورة “ألفا”و “دلتا”، وسط تحذير الأطباء من سيناريو كارثي يشبه ما حصل في إيطاليا في بداية اكتشاف العالم للجائحة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “مرضى بلا علاج.. وموتى بلا مأوى”.. شاهد: غضب أطباء تونس بسبب تدهور القطاع الصحي وتفشي كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.