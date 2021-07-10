تراند الفن: “القومية للأنفاق”: الدفع بقطارات إضافية داخل محطات المترو خلال إجازة عيد الأضحى

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 09:09 مساءً - قال مصدر بالهيئة القومية للأنفاق، إنه سيتم إصدار تعليمات للشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، المعنية بإدارة الخطين الأول والثاني والشركة الفرنسية RATP، المكلفة بإدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق، بشأن إعداد جداول العمل داخل الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، ضمن استعدادات الهيئة لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد المصدر لـ “القاهرة 24”، أن الهيئة أصدرت تعليماتها بشأن طرق التشغيل اليومي للقطارات بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، وذلك من خلال الدفع بقطارات إضافية طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، مع التشديد على تفعيل الغرامات الفورية للمخالفين لقرار مجلس الوزراء، بشأن ارتداء الكمامة الطبية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة.

وأوضح المصدر أن الهيئة القومية للأنفاق اعتمدت بشكل نهائي مواعيد تشغيل قطارات مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي ستبدأ من الخامسة والربع فجرًا حتى الثانية عشرة والنصف من اليوم التالي، وفقًا لتحرك آخر قطار.

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