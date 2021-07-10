تراند الفن: توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وبرد على 3 مناطق

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 09:09 مساءً - توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد بمشيئة الله، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وعسير، والباحة.

كما توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من الرياض، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمرتفعات الجنوبية الغربية، فيما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

أما عن درجات الحرارة فتُسجَّل أعلى درجات الحرارة في حفر الباطن بـ48 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 13 درجة، كأقل درجة حرارة.

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