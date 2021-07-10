شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات من 20ل 60% عروض فصل الصيف

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية أفضل الخصومات المقدمة من متجر العثيم في السعودية، يوجد للعثيم سلسلة فروع ممتدة في أرجاء المملكة العربية السعودية في القطيف والرياض والخبر ومكة وغيره ولذلك أينما كنت تقيم في المملكة فتأكد إنك بإمكانك شراء كل ما ترغب به من سلع غذائية والتي منها الخضروات والفواكه والأجبان واللحوم والمشروبات الغازية وغير ذلك، وإليكم في السطور القادمة أقوى عروض متجر العثيم. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم في السعودية: خصومات العثيم تونة الخير خفيف متماسكة وصل سعرها إلى 12.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 19.50 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين تونة جرين فارمز خفيف قطع وصل سعرها إلى 11.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 1650 ريال سعودي.

تونا ألوهات خفيف وصل سعرها إلى 13.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 17.1 ريال سعودي.

تونة المراعي الخضراء خفيف وصل سعرها إلى 14.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 20.85 ريال سعودي.

تونة قودي تندرينا ناعمة وصل سعرها إلى 9.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 15.75 ريال سعودي. تخفيضات العثيم السعودية تنزيلات العثيم على مرقة ماجي دجاج وصل سعرها إلى 3.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 16.98 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين شعيرية إندومي دجاج وصل سعرها إلى 41.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 47.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم ذرة العملاق الاخضر حلو وصل سعرها إلى 9.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 12.95 ريال سعودي.

سلاتونة ريوماري منوع وصل سعرها إلى 19.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 22.95 ريال سعودي.

فول مدمس حدائق كاليفورنيا وصل سعرها إلى 9.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 15.80 ريال سعودي.

مكرونة بيتوني سباغيتي وصل سعرها إلى 8.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 23.25 ريال سعودي.

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