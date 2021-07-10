نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف طريقة استخدام الرصيد في المفوتر وشحن مفوتر ببطاقة سوا 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من مستخدمين الرصيد في المفوتر عن طريقة تحويله إلى سوا لاستخدامه من خلاله حيث يوجد أكثر من طريقة للقيام بتلك العملية وبعدها يمكن استخدام الرصيد بكل سهولة، حيث توجد طريقة عبر استخدام الأكواد وطريقة أخرى عن طريق استخدام التطبيق ويمكنك أن تختار أي الطريقتين.

طريقة استخدام الرصيد في المفوتر ونقله إلى سوا

توجد طريقتين لاستخدام رصيد المفوتر عبر سوا وإليك الخطوات لكل طريقة:

الطريقة الأولى: طريقة استخدام الأكواد

تعتبر طريقة الأكواد من الطرق السهلة بالنسبة للكثير من المستخدمين

حيث من خلال كود واحد فقط أن يتم تحويل الرصيد من المفوتر إلى سوا بكل سهولة.

إلى سوا بكل سهولة. يمكنك أن ترسل رسالة على رقم 900 وتكتب في تلك الرسالة * ثم 144 ثم *

وبعدها اكتب رقم الهاتف الذي تريد ارسال مبلغ الرصيد له وبعدها اكتب * ثم اكتب المبلغ الذي تود إرساله وبعده # وفي النهاية قم بالضغط على إرسال.

وإليك شكل مشابه لمحتوى الرسالة التي سوف تقوم بإرسالها: *144*0500000000000*00#

الطريقة الثانية: تحويل الرصيد من المفوتر إلى سوا عبر التطبيق

تعتبر من الطرق الأكثر سلاسة وتعد الأفضل لكل من لا يفضل استخدام الأكواد فبمجرد وجود التطبيق على هاتفك يمكنك أن تستخدم تلك الخاصية.

الرصيد في المفوتر يتم تحويله بعد الحصول على حساب على التطبيق عبر رقم الهاتف وإن كنت لا تمتلك التطبيق يتمكن أن تتبع تلك الخطوات:

أولا قم بالذهاب إلى المتجر وقم بتحميل تطبيق My STC حيث يوجد نسخة لهواتف الأندرويد ونسخة أخرى لهواتف الايفون والايباد.

عند الانتهاء من التحميل قم بالحصول على حساب وذلك من خلال تسجيل البيانات المطلوبة أمامك.

انتقل للصفحة الرئيسية وبعدها اتجه للخيارات التي من بينها تحويل الرصيد واضغط عليه.

ستجد أمامك خياران وهما تحويل رصيد إلى رقم والثاني هو طلب رصيد من رقم، الخيار الأول يعني أنك سوف تقوم بتحويل الرصيد منك إلى رقم آخر والخيار الثاني يعني أنك سوف تطلب الرصيد من رقم آخر.

منك إلى رقم آخر والخيار الثاني يعني أنك سوف تطلب الرصيد من رقم آخر. قم باختيار الخيار الأول وبعدها قم بكتابة رقم الجوال والمبلغ الذي تريد أن تحوله.

اضغط على تحويل وقم بإتمام خطوة تحويل الرصيد من المفوتر إلى سوا وحينها سيتم تخصم المبلغ من الفاتورة القادمة للمفوتر.

طريقة شحن مفوتر ببطاقة سوا

يمكنك أن تقوم بعكس الخطوة السابقة إن كنت تريد الحصول على رصيد على المفوتر لديك وذلك من خلال طرق عديدة وإليك تلك الطرق:

الطريقة الأولى

اكتب كود الشحن الخاص ببطاقة سوا بشكل مباشر على الخط المفوتر وذلك من خلال الكود الآتي:

اكتب *155* وبعدها اكتب رقم البطاقة وبعدها اكتب رمز الشباك #.

الطريقة الثانية

عن طريق الرسالة النصية ويتم كتابة رقم البطاقة بها وبعد كتابة رقم البطاقة يتم كتابة الرقم 155.

تلك الرسالة يتم إرسالها إلى رقم 900.

الطريقة الثالثة

تلك الطريقة مناسب لكل من لا يجيد القراءة والكتابة حيث يتم الضغط على 1500 بشكل مباشر من الهاتف وبعدها يتم اختيار إعادة الشحن من القائمة وبعدها إدخال بطاقة الشحن.