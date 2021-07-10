تراند الفن: جمال مبارك يصل عزاء جيهان السادات بمسجد المشير طنطاوي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 08:09 مساءً - وصل جمال مبارك إلى مسجد المشير طنطاوي، لأداء واجب العزاء في السيدة جيهان السادات، كما توافد كبار رجال الدولة على العزاء، والمقام الآن في قاعة السلام بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وفي وقت سابق نعت الفنانة منى زكي السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس محمد أنور السادات، التي رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 87 عامًا، متذكرة اللقاءات التي جمعتهما.

ونشرت منى صورة للراحلة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلقت قائلةً: “أنعى ببالغ الأسى السيدة الفاضلة جيهان السادات، التي رحلت عن عالمنا اليوم بعدما قدمت مسيرة عظيمة كامرأة مصرية وزوجة داعمة لزوجها في وقت السلم والحرب”.

وتابعت: “أحبت وطنها بصدق فأحبها الجميع.. كان لي شرف اللقاء بها مرات عديدة، وأدركت من خلال هذه اللقاءات مدى تواضعها وذكاءها القوي، فضلا عن شرفي وسعادتي البالغة بتجسيد شخصيتها سينمائيا، والحصول على وسام الجمهورية بسبب هذا الدور.. رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.