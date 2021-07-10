تراند الفن: ماجدة خيرالله عن “ليه لأ 2”: منة شلبي لديها تدفق مشاعر.. ولم تشغل نفسها بالمظهر والبرندات (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 08:09 مساءً - كشفت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله رأيها في أبطال مسلسل “ليه لأ 2”، عقب انتهاء عرضه على أحد المنصات الإلكترونية، محققًا نجاحًا كبيرًا.

وأشادت في تصريحات لـ “القاهرة 24” بدور منة شلبي، مشيرة إلى أنها قدمت دورها بشكل رائع، وأنها تتقدم بشكل كبير في اختياراتها وقدرتها في التعبير عن الحالة، والتركيبة النفسية للبطلة.

وأضافت: منة لم تشغل نفسها بالملابس والمكياج والمظهر بشكل عام، مثلما تفعل بعض النجمات، ولم يفرق معها “البرندات”.

وتابعت: “منة شلبي لديها نوع من تدفق المشاعر وهو ما ظهر بشكل كبير جدًا في علاقتها بالطفل ”يونس” الذي جسد دوره سليم مصطفى.

وعن دور الطفل “يونس” قالت: إنه موهوب وقدم دوره بشكل بسيط وتلقائي، ومن الواضح أنه تم تدريبه بشكل جيد حتى يبدو بالصورة التي ظهر بها.

ولفتت إلى أن الفنان أحمد حاتم، قدم دوره بشكل جديد ومختلف، من خلال دور الشاب المهموم بابنته المتولي رعايتها، ولفتت أيضا إلى أن الفنانة سارة عبد الرحمن قدمت دورها بشكل رائع.

مسلسل “ليه لأ” الجزء الثاني، بطولة منة شلبي وأحمد حاتم، ومجموعة كبيرة من الفنانين منهم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، والطفل سليم مصطفى، والطفلة منى أحمد زاهر، دنيا ماهر، فراس سعيد، ومن إخراج مريم أبو عوف.

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