تراند الفن: طبيب نفسي يضع روشتة للوقاية من الاضطرابات النفسية خلال فترة الامتحانات

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 08:09 مساءً - مع اقتراب موسم الامتحانات وخاصة الثانوية العامة، يتعرض العديد من الطلاب لأمراض غريبة بشكل فجائي، نتيجة الخوف الزائد من اجتياز الامتحان، الأمر الذي يعيق أحيانًا تركيزهم أثناء آداء الامتحان.

وقال الدكتور نور أسامة، استشاري نفسي وتعديل سلوك، إن الطلاب يعانون من نوعين من الخوف قبل اجتياز الامتحان، وهما الخوف الطبيعي والخوف الوهمي.

وقال أسامة في تصريحات خاصة لـ “القاهرة24”: “يعتبر الخوف الطبيعي هو الناتج تلقائيًا من مسؤولية الطالب لاجتيازه الامتحان، أما الخوف الوهمي ينتج عنه الأعراض التالية:

· إسهال.

· إمساك.

· آلام في البطن.

· عرق شديد.

· زيادة كبيرة في ضربات القلب.

· نسيان مؤقت.

وأضاف أسامة: “يحدث زيادة إفراز الجسم الأدرينالين والكورتيزول، مما يحمي الجسم، ويقي الجهاز المناعي من الإصابة بالفيروسات، لذا يحدث تعرق شديد في الوجه”.

وأشار إلى أن معدل الخوف يزيد بشكل كبير، مما يجعل العقل الباطن يستقبل المعلومات السلبية ويخزنها حتى بدء الامتحان، قائلًا: “المخ بيرجع تاني لموقف الخوف، الأدرينالين يزيد في الجسم بشكل كبير فبيحصل إغماء”.

كما وضع أسامة روشتة علاجية تقى من الاضطرابات النفسية للطالب، موضحًا: “يجب على الطالب كتابة الأفكار السلبية في ورقة، مما يعني تخلصه من أفكاره السلبية نهائيًا داخل هذه الورقة، ثم يكتب الأفكار الإيجابية في ورقة أخرى يصطحبها معه في اللجنة”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.