تراند الفن: «الحج والعمرة»: 1700 حافلة مجهزة لنقل ضيوف الرحمن (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 08:09 مساءً - أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، توفير أكثر من 1700 حافلة مجهزة ‏لنقل ضيوف الرحمن لموسم حج 1442هـ، من خلال ‏جداول تفويض محددة عبر 68 شركة للنقل.‏

وأوضح نائب رئيس النقابة العامة للسيارات لشؤون النقل، أسامة سمكري، أن ‏النقابة أكملت استعدادها لاستقبال هذا العدد، من خلال 4 مراكز ‏بمدخل مكة، لنقلهم إلى المسجد الحرام أو إلى المشاعر المقدسة، مؤكدًا أن النقابة لها مراكز مساندة على الطرق المختلفة ما بين مدن المملكة، كما أن لديها مراكز تشغيل داخل المشاعر المقدسة.

وبالأمس أعلنت المحكمة العليا، نقلًا عن دائرة الأهلة “عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وبذلك يكون اليوم السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وغداً الأحد هو الأول من شهر ذي الحجة”.

وبذلك تكون وقفة يوم عرفة، بمشيئة الله تعالى في 19 يوليو الجاري، وعيد الأضحى في الـ20 من الشهر ذاته.

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