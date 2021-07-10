فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 07:09 مساءً - كشفت تقارير صحفية تركية عن وجود مفاوضات متقدمة بين نادي

غلطة سراي التركي، والدولي المصري، رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، للحصول على خدماته.

وارتبط اسم رمضان صبحي منذ أيام بالانضمام إلى غلطة سراي

لمزاملة مواطنه، مصطفى محمد، الذي انتقل إليه في يناير الماضي، على سبيل الإعارة من

نادي الزمالك.

ووفقا لصحيفة “فاناتيك” التركية، فقد رشح وكلاء

اللاعب لمسؤولي غلطة سراي من أجل تدعيم مركز الجناح الأيسر، بعد رحيل المهاجم النيجيري

هنري أونيكورو، وعدم تفعيل بند أحقية الشراء من موناكو.

وأضافت الصحيفة أن هناك موافقة من قبل رمضان صبحي على الانتقال

إلى الفريق التركي، خاصة وأنه يرغب في العودة إلى أوروبا من جديد بعد الرحيل عن الدوري

الإنجليزي ونادي هيدرسفيلد تاون لصالح الأهلي، قبل انتقاله إلى بيراميدز في الدوري

المصري.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن العقبة الوحيدة أمام فريق

غلطة سراي من أجل التعاقد مع رمضان صبحي هو راتبه السنوي الكبير الذي يتقاضاه مع بيراميدز،

والذي يصل إلى 2.2 مليون يورو، بينما إدارة غلطة سراي تعرض راتبا سنويا قيمته 1.5 مليون

يورو، ومكافآت أخرى، بحسب أداء اللاعب في المباريات مع الفريق.

وينتظرغلطة سراي في الوقت الحالي الرد النهائي من رمضان صبحي

بشأن موافقته للدخول في مفاوضات مع بيراميدز لإتمام الصفقة، حسبما أوردته الصحيفة. ويستعد رمضان صبحي في الوقت الحالي للمشاركة مع منتخب مصر

الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وشارك رمضان صبحي (24 عاما) في 20 مباراة الموسم الحالي مع

بيراميدز، وأحرز خلالها 7 أهداف، إضافة إلى تمريرة حاسمة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: راتب أقل من بيراميدز.. جالطا سراي يتفاوض مع رمضان صبحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.