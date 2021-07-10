تراند الفن: وزير التعليم يكشف نتائج التحقيق مع 8 حالات غش في أول أيام امتحانات الثانوية العامة (أسماء)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 07:09 مساءً - كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان حالات الغش التي تم رصدها عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة.

ونشر “شوقي”، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بيانا بالنتائج التي توصلت لها الشئون القانونية، بعد انتهاء التحقيقات.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في محافظات “الغربية، والدقهلية، المنوفية، والفيوم، وبني سويف”، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

وانطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث أدى 392 ألف و863 طالبا/ طالبة “بالشعبة العلمية” الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 393 ألفا و883 طالبا/طالبة “بالشعبة العلمية”، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألفا و28 طالبا/ طالبة بالشعبتين العلمية والأدبية على مستوى الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.