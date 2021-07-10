تراند الفن: ننشر أجندة “تشريعية النواب” خلال الأسبوع المقبل

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 07:09 مساءً - تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، غدًا طلب إحاطة مقدم من النائب لطفي شحاتة، بشأن أسباب عدم تشغيل الشهر العقاري بقرية تل حوين بمركز الزقازيق محافظة الشرقية، مع طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن سوء أحوال الشهر العقاري بمنطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية.

كما تستكمل اللجنة مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب سامي توفيق محمد، بشأن تطوير وميكنة مأمورية الشهر العقاري بمركز إهناسيا – بمحافظة بني سويف.

وتستكمل اللجنة أعمالها يوم الاثنين المقبل، بنظر طلب إحاطة مقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن فتح ساحة الانتظار الخاصة بمحكمة فارسكور بمحافظة دمياط، وكذلك سرعة إنشاء مجمع محاكم بفارسكور ليضم النيابة الإدارية ومحكمة الأسرة والشهر العقاري.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن تطوير وتحديث وميكنة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة كفر الشيخ، مع مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن تقاعس الحكومة في إقامة مجمع محاكم بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة “محكمة إدكو، ومكتب توثيق الشهر العقاري”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.