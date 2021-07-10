تراند الفن: بدء توافد كبار رجال الدولة على عزاء جيهان السادات بمسجد المشير طنطاوي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 07:09 مساءً - توافد كبار رجال الدولة علي عزاء جيهان السادات، والمقام الآن في قاعة السلام بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وفي وقت سابق، كشف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن العزاء سيقتصر على أسرة الراحلة والأصدقاء وبعض المسئولين.

وشُيعت جيهان السادات إلى مثواها الأخيرة، أمس، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر، بحضور الرئيس السيسي في جنازة العسكرية.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع قرينته السيدة انتصار السيسي، وعدد من الشخصيات المهمة، أبرزهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قادة القوات المسلحة؛ جنازة الراحلة جيهان السادات، التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة، حيث تُقام الآن لها مراسم جنازة عسكرية.

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