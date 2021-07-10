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فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 07:09 مساءً - أدمن 43 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد: كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، عن مُضِيّ أقل من نصف فصل الصيف لهذا العام، متوقعًا بدء الخريف فعليًا في 1443/1/29هـ.
وقال “الحصيني” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “مضى أقل من نصف فصل الصيف لهذا العام 1442هـ والمملكة تعيش أجواء صيفية عادية تتخللها موجات حر وهي في حدود المعقول”.
وأضاف: “في ظل المعدلات السنوية ظهور سهيل في 1443/1/16هـ يعني العد التنازلي لرحيل فصل الصيف دخول فصل الخريف فعليًا 1443/1/29هـ، وفلكيًا 1443/2/15هـ الأربعاء 22 سبتمبر”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الحصيني” يكشف عن بدء العدل التنازلي لرحيل الصيف.. ويحدد موعد نهاية الموجات الحارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.