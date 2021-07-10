تراند الفن: رغم تحذيرات المحافظ.. غرق شاب بمياه النيل بأسوان

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 07:09 مساءً - شهدت مدينة أسوان مصرع شاب غرقًا، اليوم السبت، خلال محاولته السباحة في مياه النيل بجوار كوبرى أسوان الملجم شمال المدينة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغًا بمصرع الشاب أسامة موريس جرجس، غرقًا خلال محاولته السباحة في مياه النيل بجوار كوبرى أسوان الملجم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أصدر تحذيرات بعد السباحة في مياه نهر النيل للحفاظ على سلامة المواطنين من التعرض لأى أضرار.

وأوضح المحافظ أنه سيتم مخاطبة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لزيادة عدد حمامات السباحة بمختلف مدن ومراكز أسوان، نظرًا لطبيعة الطقس الحار ولإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة رياضة السباحة بها، وهو ما يتوازى مع تكليف مديرية الشباب والرياضة بمواصلة فتح حمامات السباحة أمام الجمهور وتسهيل إجراءات ممارسة هذه الرياضة للجميع، وخاصة أنها آمنة ويوجد بها الكوادر المدربة لتدريب وتوجيه الممارسين لها.

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