تراند الفن: “هسيبك تاكلي من حيطان البيت”.. زوج يحتجز زوجته 3 أشهر بالبيت لرفضها التنازل عن ممتلكاتها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 06:09 مساءً - ذاقت “منار” أيامًا من العذاب والتعب خلال فترة الحياة الزوجية التي عاشتها مع زوجها، متحملة ما لم يتحمله بشر من التعدي عليها بالضرب والإهانات والشتائم، ولذلك قررت أن تطالبه بالطلاق، لكنه رفض وقرر حبسها داخل الشقة 3 أشهر متواصلة، ومنع الطعام والشراب عنها وأطفالها، ليقوم الجيران في المنطقة بتقديم بعض المساعدات لها ولأبنائها من شرفة المنزل، حسب ما روت السيدة التي وهي تسكن بمنطقة أرض مبارك التابعة لحي شبرا الخيمة.

حكاية الست “منار.م” وتبلغ من العمر 41 عاما، تزوجت في ربيع عمرها من زوجها يدعي “راضي.م” عمرة 48 عاما، الذي أذقها الذل والمعاناة خلال فترة الزواج، حيث إنها لديها طفلتان عمرهما 4 سنوات، وقرر حبسها داخل المنزل لمدة 3 أشهر.

أوضحت منار لـ “القاهرة 24 ” خلال حديثها عن الواقعة التي حدثت لها أن زوجها تعدى عليها بالضرب عدة مرات، ولكنها لم تجد من يدافع عنها، حيث استولى زوجها على الذهب الخاص بها وبعض الأموال التي ورثتها من والدها.

وأضافت منار: فقدت طفلة معاقة رفض زوجي ذهابها إلى المستشفى لتتلقى علاجها، ومنع عنها المصاريف وبدأ بالتعدي عليا عندما طالبته بأموال لتعالج طفلتها، لتموت الطفلة لعدم استكمال العلاج الكامل.

تابعت الست منار: في إحدى الليالي الماضية تمكنت كشف خيانة زوجي مع إحدى الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطالبها بممارسة الرذيلة معها، وقتها طلبت الطلاق منه لكنه طالب مني التنازل عن جميع ممتلكاتي ولكني رفضت التنازل، لذلك قرر زوجي حبسها بالمنزل قائلا: “هسيبك تاكلي من حيطان البيت”، حيث احتجز زوجته ثلاثة أشهر بالبيت، لكن لم يستمر الحال سوي 3 أشهر وطردها بالأطفال خارج الشقة.

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