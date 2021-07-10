تراند الفن: خبير لغة عربية يوضح أصعب أجزاء في امتحان اليوم لطلاب الثانوية العامة (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 06:09 مساءً - قال الدكتور عصام البهنساوي، خبير اللغة العربية، إن توقيت امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غير كاف لحل كل هذا العدد من أسئلة الامتحان.

وأضاف “البهنساوي”، في تصريحات لـ “القاهرة 24″، أن الامتحان تضمن عددًا من قطع القراءة طويلة جدًا ومليئة بالتفاصيل، متابعًا: “الطالب بيتوه لحد ما ينتهي من القطعة قبل ما يوصل للإجابة”.

ولفت إلى أن الطلاب تأثرت نفسيًا بصعوبة أجزاء كثيرة من امتحان اللغة العربية، خاصة أنه أول امتحان بالعام الحالي.

فيما علق الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، على شكاوى الطلاب بشأن صعوبة امتحان اللغة العربية بأول أيام امتحانات الثانوية العامة.

وعقب انتهاء امتحان الثانوية العامة اليوم، قال شوقي، في تصريح خاص لـ “القاهرة 24”: “المهم هو المنافسة العادلة فقط وليس تقفيل الامتحان كما كان يشاع قديمًا”.

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