تراند الفن: حصر سكاني للمناطق الحيوية لفتح محاور جديدة بالقاهرة (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 06:09 مساءً - قال المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن المحافظة بدأت أعمال حصر سكان شارع عمر المختار اليوم لفتح محاور جديدة لتيسير حركة المرور.

وأضاف صابر في تصريح خاص لـ “القاهرة 24”، أن اللجنة بدأت اليوم أعمالها بعمل حصر للمنازل التي سيتم إزالتها وتعويض ساكنيها.

وناقش اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، في وقت سابق كيفية تخصيص عدد من شوارع القاهرة للمشاة فقط وتخصيص عدد آخر للمشاة في المساء، وإعادة دراسة عرض الأرصفة وأثره على حركة السيارات ودراسة تعديل اتجاهات بعض شوارع وسط المدينة لمنع التكدس بالنسبة للمرور العابر بالمنطقة؛ بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.



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