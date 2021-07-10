تراند الفن: بالفيديو: شباب سعوديون يروون تجربتهم في العمل على معدات البناء الثقيلة.. ويكشفون عن الصعوبات التي تواجههم

صحيفة المرصد : رصد تقرير لقناة الإخبارية مجموعة شباب سعوديين من منطقة حائل يعملون في المعدات الثقيلة في أساسيات البناء من حفر للأرض ودفانها ورصها، رغم الظروف القاسية والأجواء الحارة التي يعملون فيها.

وقال أحد الشباب أن الصعوبات التي تواجههم في هذا العمل أن قد تكون الأرض من جهة “طينية” ومن جهة أخرى جافة، أو الدفان أحيانا ما يغرق بالماء بالإضافة إلى شدة الحرارة والشمس.

وأكد آخر أن الشغل ليس عيباً والدولة مليئة بالأشغال لمن يكدح، مشيراً إلى أنهم يطمحون بالعمل في مشاريع كبرى لتطوير الشركة.



