تراند الفن: “طب أسنان” جامعة مصر تحتفل بتخريج طلاب الزمالة مع جامعة جنوة الإيطالية (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 06:09 مساءً - احتفلت كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتخريج دفعة جديدة من برنامج الزمالة المشترك مع كلية طب الأسنان جامعة جنوة الإيطالية، وذلك تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذى يولى اهتمامًا خاصًا ببرامج التعاون الدولي، التي تتم بالتعاون والتنسيق بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وكبرى جامعات العالم، من خلال إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة، التي ترأسها الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة.

وتضمن الحفل أيضًا قيام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتكريم الملحق الثقافي الإيطالي والدكتور مجدي بيومي وكيل نقابة الأسنان، والدكتور خالد أبو الفضل رئيس قطاع طب الفم والأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة أماني خليفة رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة.

وشهد الحفل تقديم “مارش” لخريجي الدفعة السابعة من برنامج الزمالة المشترك في تطبيقات الليزر والدفعة الأولى والثانية لزمالة زراعة الأسنان، والدفعة الثانية من زمالة تجميل الوجهة واللثة، كما بدأ بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية.

وقالت الدكتورة هالة المنوفي، عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن احتفال الجامعة بتخريج عدد 102 طبيب مؤهل بجدارة لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، يدعو للفخر والاعتزاز والتأكيد على أن الكلية الطب وجراحة الفم والأسنان بالجامعة من أفضل كليات طب الأسنان على مستوى مصر، موضحة أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بعرس تعودت عليه، حيث يتم تخريج المشتركين في برنامج الزمالة الإيطالية كل عام والذي يضم نخبة مختارة من خريجي كليات طب الفم والأسنان داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، فهو عُرس سنوي تم المشاركة فيه مع أعرق الجامعات الأوروبية وهي جامعة جنوة الإيطالية لنجني ثمار مسيرة النجاح المتواصلة منذ عام 2014 وحتى يومنا هذا.

وأشارت عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان، إلى أن العمل جنبًا إلى جنب يتم بمنتهى الإخلاص والجدية نحو هدف واحد وهو ناتج عن رغبة مشتركة ليست فقط للنجاح والاستمرارية بل للريادة والتميز في مجال التدريب المهني المتقدم لخريجينا من أطباء الأسنان، لنغزو بكل ثقة وبخطوات ثابتة سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، حيث تسعى كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لإدخال برامج للدراسات العليا في مختلف التخصصات وهي التي تم البدء فيها هذا العام بتخصص طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص والأشعة ليحصل خريجينا بهذا على شهادة الماجستير الأكاديمي إلى جانب شهادة الدبلومة المهنية.

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