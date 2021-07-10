تراند الفن: نادي الصيد يرد على استبعاد “حفيدة مرقس” من رحلة طابا: تعليمات أمنية (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 06:09 مساءً - رد نادي الصيد على ما نشر عبر السوشيال ميديا مؤخرا بمنع إحدى الفتيات من السفر إلى رحلة إلى طابا ضمن رحلات النادي بسبب ديانتها المسيحية، مشددين على أنها تعليمات أمنية بمنع مرور الأقباط على هذا الطريق، وذلك بعد حادث الدير الذي راح ضحيته مواطنون أقباط.

وقال مصدر بنادي الصيد، في تصريحات خاصة لـ“القاهرة 24”، إن هناك تعليمات أمنية بمنع مرور الأقباط بهذا الطريق، لذا تم منع عضوة النادي المسيحية من رحلة طابا، التي أعلن عنها النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر عبر فيسبوك مؤخرا أن 4 فتيات حجزن مع نادي الصيد رحلة إلى طابا ودهب (ذهابا بالأتوبيس وإيابا بالطيران)، وفوجئن بأن النادي أجرى اتصالا هاتفيا بهن بعد الحجز ودفع الرسوم المقررة للسفر، وأبلغوهن بصعوبة سفر زميلتهن ضمن الرحلة وذلك لاكتشافهم أن جدها اسمه (مرقس)، وطالبوا بالحضور للنادي للحصول على رسوم الرحلة.

وكتبت هالة عدلي حنا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “هحكيلكوا حكاية وأحب أسمع آرائكم.. ناد من النوادي الكبيرة في مصر وله فروع في الدقي و6 أكتوبر والقطامية، أعلن عن رحلة لطابا ودهب (ذهاب بالأتوبيس وعودة طيران).

وأوضحت الشاكية: قررت 4 صديقات الحجز في الرحلة دي، وده بعد الاتفاقات والمباحثات والترتيبات، وبالفعل راحوا النادي ودفعوا قيمة الاشتراك كاملة وروحوا بيوتهم فرحانين ومزقططين وبدأوا يفكروا فى المايوهات والعوامات ونضارات الغطس والسندوتشات واللب والتسالي.. وهووووب جالهم تليفون من النادي، يخبرهم بأن فيه صديقة منهم صعب تطلع الرحلة ولازم تبجى تسحب فلوسها !!

– ليه يا عم دي صحبتنا وحبيبتنا ومش هتعمل دوشة.

– قالهم إحنا لاحظنا أن اسم جدها (مرقس)!!

– أه اسمه مرقس!! عليه حكم وهربان منه ولا إيه!!

– لا حضرتك.. بس ده معناه إنها مسيحية.

– وهو إحنا حجزنا بالغلط في شباك رحلات الحج؟!

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