تراند الفن: بالفيديو: رئيس رابطة المواشي يوضح كيفية التأكد من تطبيقات الذبائح الموثوقة قبل الشراء عن طريقها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 05:09 مساءً - صحيفة المرصد : نصح رئيس رابطة المواشي سعود الهفتاء، بعدم شراء الذبائح إلا من أشخاص موثوقة، وكذلك حذر من التطبيقات الغير موثوقة لبيع الذبائح .

وأشار الهفتاء إلى أن البعض تواصلوا معه من قبل بعد أن اشتروا ذبائح عن طريق التطبيقات وبعد تخزينها في الثلاجة تحول اللحم إلى اللون الأسود وظهرت عليه العفونة.

وأوضح أن أي تطبيق لبيع الذبائح لا يحمل وثيقة العمل الحر، وكذلك وثيقة معروف من وزارة التجارة، يعتبر غير رسمي، ويجب على أي شخص يتعامل مع التطبيقات أن يطلب منه هذه الشهادة قبل أي عملية يقوم بها.

ولفت إلى أن هناك الكثير من طرق الغش حيث تكون هناك ماشية تم إعطائها أدوية أو هرمونات أو أعراف سيئة.

وحول إمكانية ارتفاع أسعار المواشي، قال الهفتاء، أن السوق يعتبر سعره عادل بالنسبة لأسعار الأعلاف، وأطمح ألا تزيد الأسعار عن ذلك في المواشي والأعلاف.



