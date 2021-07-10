فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 05:09 مساءً - صحيفة المرصد : نصح رئيس رابطة المواشي سعود الهفتاء، بعدم شراء الذبائح إلا من أشخاص موثوقة، وكذلك حذر من التطبيقات الغير موثوقة لبيع الذبائح .
وأشار الهفتاء إلى أن البعض تواصلوا معه من قبل بعد أن اشتروا ذبائح عن طريق التطبيقات وبعد تخزينها في الثلاجة تحول اللحم إلى اللون الأسود وظهرت عليه العفونة.
وأوضح أن أي تطبيق لبيع الذبائح لا يحمل وثيقة العمل الحر، وكذلك وثيقة معروف من وزارة التجارة، يعتبر غير رسمي، ويجب على أي شخص يتعامل مع التطبيقات أن يطلب منه هذه الشهادة قبل أي عملية يقوم بها.
ولفت إلى أن هناك الكثير من طرق الغش حيث تكون هناك ماشية تم إعطائها أدوية أو هرمونات أو أعراف سيئة.
وحول إمكانية ارتفاع أسعار المواشي، قال الهفتاء، أن السوق يعتبر سعره عادل بالنسبة لأسعار الأعلاف، وأطمح ألا تزيد الأسعار عن ذلك في المواشي والأعلاف.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو: رئيس رابطة المواشي يوضح كيفية التأكد من تطبيقات الذبائح الموثوقة قبل الشراء عن طريقها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.