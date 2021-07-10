تراند الفن: فخر الوطن.. شباب سعوديون يشيّدون المنازل بأيديهم في حائل (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 05:09 مساءً - ضرب مجموعة شباب من أبناء الوطن مثلا يُحتذى في الجد والاجتهاد والتوكل على الله والسعي في طلب الرزق وشغل أوقاتهم بالعمل النافع المفيد لهم ولغيرهم.

وبادر مجموعة من شباب الوطن لتأسيس شركة تخصصت في أعمال البناء والحفر باستخدام المعدات والآليات الثقيلة.

ويعمل الشباب تحت ظروف قاسية وأجواء حارة ورغم ذلك لازالوا مستمرين في العمل وهم مجموعة شباب من منطقة حائل، يعملون في المعدات الثقيلة في الأساسات وأعمال البناء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.