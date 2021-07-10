تراند الفن: “النمر” يحذر من ممارسة رياضة المشي في هذا التوقيت.. ويكشف حقيقة درجات الحرارة المُعلنة

صحيفة المرصد : كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن مخاطر العمل في الجو الحار، تحت أشعة الشمس مباشرة، أو ممارسة رياضة المشي.

وقال النمر عبر حسابه على موقع تويتر: “لا تعمل في هذا الجو الحار، تحت اشعة الشمس مباشرة وأنت حاسر (مكشوف) الرأس أبداً، تفادياً لضربة الشمس”.

وتابع: “الحرارة المُعلنة في مواقع الطقس، هي حرارة الظل على ارتفاع ٢ متر عن سطح الأرض، أما أشعة الشمس المباشرة فتسخن السيارات والشوارع والبيوت غير المعزولة لترفعها ١٠ درجات أكثر وتزيد الرطوبةُ الشعورَ بالحرارة (٤٧ تشعر بها ٥٧)”.

وأكمل الطبيب السعودي: “ابتعد عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة تلافياً لضربة الشمس، تجنب المشي للرياضة في هذه الأيام تحت ضوء الشمس خاصة من ١١ صباحا الى ٥ العصر لتفادي الإعياء الحراري وضربة الشمس”.