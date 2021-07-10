تراند الفن: طبيب يوضح أفضل الطرق الصحية لحمية «الصيام المتقطع»

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 05:09 مساءً - أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي طرق “الصيام المتقاطع” لمن يريدون إنقاص وزنهم أو الوصول للوزن المثالي.

وأبان في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن الصيام المتقطع أساليبه متعددة، كالصيام لفترة 16 ساعة والأكل مدة 8 ساعات يومياً.

وأضاف أن من طرق الصيام المتقطع كذلك، الصيام يوم إلى ثلاثة أيام في الأسبوع، أو الصيام يومًا والإفطار يومًا.

وأشار إلى أنه خلال فترة الصيام يمكن التنويع بين، الصيام الشرعي، والصيام عن الأكل فقط ولا مانع من تناول الماء والقهوة.

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