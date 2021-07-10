تراند الفن: ذهول المارة في طوكيو أمام قطة عملاقة عرضها 18 متراً !

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 05:09 مساءً - أدمن ‏31 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد : تفاجأ المارة في شارع شينجوكو في قلب العاصمة اليابانية طوكيو بمشهد قطة عملاقة فوق إحدى البنايات. ووقف المارة بإعجاب وذهول أمام شاشة عملاقة تتوسط الشارع لرؤية قطة تكاد أقرب إلى الواقع منه إلى الخيال بفضل تقنية ثلاثية الأبعاد “3 دي”، بحسب وكالة يورونيوز. وتظهر القطة “مايك نيو” على شاشة يبلغ طولها 8 أمتار وعرضها 18 مترا بمعدل سبع مرات في اليوم لتحية الجماهير وهي أحد أكثر السلالات شهرة وشعبية في البلاد.

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