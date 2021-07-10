تراند الفن: محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء الميناء البري الجديد والحديقة الدولية (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 05:09 مساءً - أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عن قرب تشغيل وافتتاح الميناء البري الجديد بحي الضواحي، وذلك بعد أن تم الانتهاء من جميع أعمال إنشاء الميناء البري.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية بالميناء البري الجديد بحي الضواحي لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى بالمشروع، رافقه خلالها اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى والشركات الهندسية للمشروع.

وخلال تفقده، أشاد محافظ بورسعيد بتنفيذ مشروع الميناء البرى الجديد، لافتًا أن هذا المشروع الخدمى التنموى سيحدث نقلة نوعية فى الشكل الحضارى لحى الضواحي؛ باعتباره سيصبح واجهة بورسعيد أمام زائريها، بل سيصبح المحور الأكبر فى المحافظة بعد نقل كافة وسائل النقل البرى بين المحافظات إلى الميناء البرى الجديد.

كما يحدث نقلة نوعية فى الحركة المرورية داخل حى الضواحى، مشيرًا إلى أن الميناء البري الجديد يهدف لتطوير ورفع كفاءة أماكن النقل البرى وضمها لتكون فى مكان واحد، للتيسير على المواطنين.

وأشار المحافظ أن الميناء تم تصميمه على أعلى طراز كونه يمثل مدخل بورسعيد، وسيوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل ويمنع التكدس، فضلا عن الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية فى النظام الإدارى لمجمع المواقف الجديد.

كما حرص محافظ بورسعيد خلال جولته على تفقد الحديقة الدولية بحى الضواحي، والتى سيتم افتتاحها قريبا عند بدء تشغيل الميناء البرى الجديد، وذلك تحقيقًا للمظهر الحضاري والجمالي لبورسعيد أمام زائريها؛ تماشيًا مع التطور التنموي بمحافظة بورسعيد على كافة الأصعدة.

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