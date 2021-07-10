تراند الفن: يسبب عيوبًا خلقية.. 10 معلومات عن فيروس زيكا بعد ظهوره في الهند

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 05:09 مساءً - أعلنت السلطات الصحية بولاية كيرلا الهندية، تسجيل 15 حالة إصابة بفيروس زيكا، يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أن ضرب الهند في وقت سابق من عامي 2016 – 2017، وخاصة ولاية كوجارات.

ما هو فيروس زيكا؟

ينتقل الفيروس عن طريق البعوض، ومن الممكن أن تتم العدوى من خلال ممارسة الجنس أيضًا، ويسبب الفيروس ضمور في الدماغ لدى الأطفال، بالإضافة إلى مرض نادر خاص بالمناعة الذاتية، ويسمى متلازمة غيلان باريه.

بداية ظهور الفيروس

تم اكتشاف فيروس زيكا لأول مرة منذ عام 1947 في أوغندا، ثم تم رصده في نيجيريا عام 1954، ومنها انتقل إلى بقية دول إفريقيا، وجنوب شرق الهند وجزر المحيط الهادئ، وفي عام 2015، ظهر الفيروس في البرازيل ثم انتشر بشكل سريع.

أعراض الإصابة بفيروس زيكا

هل فيروس زيكا قاتل؟

تشير الأبحاث إلى أن موت الأشخاص بسبب فيروس زيكا ضعيف جدًا، كما أن أن هناك واحد من كل 5 مصابين يتطور لديه المرض.

ولتجنب الإصابة يجب اتباع الأتي:

كما يمكن أن تسبب عدوى زيكا أثناء الحمل عيبًا خلقيًا خطيرًا يسمى صغر الرأس، وهو علامة على نمو الدماغ غير الكامل، كما اكتشف الأطباء مشاكل أخرى في حالات الحمل وبين الأجنة والأطفال المصابين بزيكا قبل الولادة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.