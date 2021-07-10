تراند الفن: نائب رئيس جامعة الأزهر يناقش وضع “ضمان الجودة” بكليات الوجه القبلي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 05:09 مساءً - اجتمع الدكتور محمد عبد المالك الخطيب، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، اليوم السبت، مع مديري وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة للوجه القبلي، بحضور الدكتور أحمد العادلي، مدير مركز ضمان الجودة بأسيوط.

وقال نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، إن الاجتماع لمتابعة وتقييم أداء الوحدات، وعرض أهم إنجازات المركز ومناقشة الوضع الراهن بكل كلية والمعوقات التي تواجه الوحدات والعمل على حلها، وأهم النقاط المطلوبة للكليات التي ستتقدم للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى العام الجامعي الجديد، وموقف كليات الفرع من التقدم للحصول على الجودة، من حيث نقاط القوة لتنميتها ونقاط الضعف بملف كل كلية للعمل على تلافيها ومعالجتها في أسرع وقت، في ظل توجه إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بضرورة الاهتمام والتركيز من أجل الحصول على الجودة والاعتماد باعتبار ذلك من ضرورات ومتطلبات الأنظمة التعليمية الحديثة.

حضر الاجتماع الأستاذ الدكتور محمد جلال وكيل كلية الهندسة بقنا، والأستاذ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الأمين العام المساعد لفرع الجامعة بأسيوط، والدكتور حسين بودي نائب مدير مركز ضمان الجودة، والدكتورة إيمان مخلوف مديرة التدريب، والسادة مديري وحدات ضمان الجودة بكليات الوجه القبلي.

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