تراند الفن: 8  توصيات لمنتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 04:09 مساءً - انتهي منتدي رؤساء إدارة المخاطر في المصارف العربية الذي اختتم أعماله في الغردقة اليوم السبت إلى التوصل إلى 8 توصيات يجب على المصارف العربية اتباعها لتجنب المخاطر التي تهدد الجهاز المصرفي العربي.

وتمثلت التوصيات التي خرجت على مدار ثلاث أيام متتالية في 13 جلسة 27 متحدثًا من مصر وعـدد من الدول العربية والأجنبية، سواء حضوريًا أو عبر تقنية Zoom في الآتي:

1. التركيز على أهمية التقييم الداخلي والتخطيط المستقبلي لكفاية رأس المال على مستوى كل بنك على حدة لمواجهة كافة المخاطر المتوقعة، مع أخذ نتائج اختبارات الضغط في الاعتبار.

2. ما استحدثه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد من ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة أو تلك التي تعاني من بعض المشاكل.

3. أهمية قيام مسئولي أمن المعلومات بالبنوك بوضع آليات للتعامل مع مخاطر هجمات الأمن السيبرانى.

4. إجراء اختبارات ضغوط توضح مدى قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المختلفة ولا سيما هجمات الأمن السيبرانى.

5. اهمية بناء القدرات في مجالات علوم البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى في البنوك، بما يتزامن مع خطوات التحول الرقمي، ويضمن كفاءة إدارة مخاطرها.

6. يجب أن تشمل سياسات إدارة المخاطر تداعيات تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية وكيفية التعامل معها واخذ الاحتياطات اللازمة لموجهتها.

7. أهمية إيلاء عناية خاصة لتعزيز نظم المعلومات الائتمانية بالبنوك وتعزيز الإدارة والوحدات المتخصصة بكل بنك لتوفير بيانات لحظية لمسئولي المخاطر لتقييم وقياس وإدارة المخاطر الائتمانية بشكل استباقي وفعال.

8. أهمية أن تنتهج البنوك المركزية سياسة إعلامية خاصة خلال فترات الازمات والكوارث الطبيعية لطمأنه المودعين والمستثمرين، وبما يعزز الثقة في القطاع المصرفي.

وافتتح أعمال المنتدى أول أمس الخميس، جمال نجم النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري حيث ألقي الكلمة نيابة عن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ووسام فتوح الأمين العام اتحاد المصارف العربية.

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