تراند الفن: “تعليم القليوبية”: شكاوى الطلاب من الامتحان بسبب نظام البابل شيت

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 04:09 مساءً - أعلن الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، ورئيس غرفة عمليات متابعة الثانوية العامة بالقليوبية، أن اليوم الأول بامتحانات الثانوية العامة مر بسهولة وهدوء.

وأكد أن الامتحان في مجمله معقول جدا، ولكن ما حدث من ارتباك وشكاوى للطلبة هو بسبب أن هذه هي المرة الأولى لنظام البابل شيت، حيث تفاجأ الطلاب بالنظام والشكل الجديد للامتحان ومع مرور الوقت سيعتاد الطلاب على أداء الامتحانات بهذه الطريقة.

وفى سياق متصل، أعلن مصدر بغرفة العمليات المركزية للتربية والتعليم بالقليوبية، غياب 200 طالب في أول أيام الامتحانات، وحضور 21565 من إجمالي 21765 مقيدين في الشعبة العلمية على مستوى المحافظة.

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