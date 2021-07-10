تراند الفن: ميلان يكثف مفاوضاته مع وكيل أعمال جيمس رودريجيز

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 04:09 مساءً - يُكثف نادي ميلان الإيطالي، مفاوضاته مع خورخي مينديز وكيل أعمال الكولومبي جيمس رودريجيز، من أجل حسم الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويلعب “رودريجيز” في صفوف إيفرتون الإنجليزي وشارك معهم الموسم الماضي 2020-2021 في 26 مباراة في كافة البطولات، سجل فيها 6 أهداف وصنع 9، ويرتبط بعقد مع التوفيز حتى عام 2022.

وقال مصدر بنادي ميلان في تصريحات خاصة لموقع “القاهرة 24″، إنه لا تزال هناك محادثات جارية بين الروسونيري ووكيل أعمال اللاعب.

وأكد المصدر أن ميلان يكثف مفاوضاته مع خورخي مينديز، ولكن لم تصل الأمور إلى مرحلة متقدمة بين إدارة النادي الإيطالي ووكيل اللاعب.

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