شوف أفضل عروض اكسترا اكسترا اكسسوارات جوال Extra Offer

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا اكسترا اكسسوارات جوال الجديدة تمثل أهمية كبيرة لدى الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية في السعودية. حيث يهتم عدد كبير من الاشخاص بالحصول علي اكسسوارات جديدة للجوال لتزيد من جمال الهاتف وحمايته من الخدوش والصدمات. وتقدم عروض اكسترا السعودية خصومات قوية دائما على اكسسوارات الجوال وهو ما نقدمة لكم في هذا الموضوع. ويمكن للجميع الاستفادة من خصومات تتخطي الـ 50% علي الكثير من الاكسسوارات.

عروض اكسترا اكسترا اكسسوارات جوال

عروض اكسترا اكسترا اكسسوارات جوال توفر أبل ايربودز مع غطاء شحن لاسلكي بخصم %13.99 من سعرها الأصلي. بحيث يمكنك شراء السماعة بسعر 799 ريال بدلاً من 929 ريال أي ستوفر 130 ريال. ويمكنك شراء سماعة هواوي فري بودز 3 بخصم 31.86% من سعر السماعة أي تتوفر بسعر 449 ريال بدلاً من 659 ريال أي ستوفر 210 ريال.

أفضل عروض اكسترا اكسترا اكسسوارات جوال بها باور بيتس برو سماعات لاسلكية بسعر 1059 ريال. وتحتوي على بنك طاقة من سامسونج 10000 ملى أمبير بخصم 50% أي سوف تحصل علية بسعر 69 ريال بدلاً من 138 ريال. ويمكنك شراء راف باور 10000 مللي أمبير أسود بسعر 99 ريال بدلاً من 138 ريال.

اكسترا اكسسوارات جوال أيفون 12

يمكنك الحصول على محفظة جلد لونها أزرق أو بني أو وردي أو أحمر لجوال آيفون 12 ميني بسعر 249 ريال وبخصم 58.43% بدلاً من سعرها الاصلي وهو 599 ريال. كما تشمل عروض اليوم علي جوال 12 ميني على غطاء آيفون 12 ميني بسعر 48 ريال وبألوان مختلفة ومميزة. وايضا توفر عروض اكسترا اليوم على اكسسوارات جوال ايفون 12 ميني غطاء شفاف والكثير من الاكسسوارات المميزة.

عروض اكسترا اكسترا اكسسوارات جوال هواوي

يمكنك الحصول على كفرات و اغلفة مميزة للغاية لجوالات هواوي من كافة فروع ومنافذ اكسترا داخل السعودية. حيث توفر غلاف وحافظة لجوال هواوي بي 40 لونة أسود وكاكي وأخضر وأزرق بسعر 45 ريال فقط بدلاً من 89 ريال. وتضم العروض ساعات هواوي المميزة مثل سماعة جي تي 2 إي بسعر 599 ريال.

توفر اكسترا شاحن جداري من هواوي 40 واط بسعر 65 ريال بدلاً من 109 ريال. ويمكنك شراء سماعات لاسلكية من هواوي مثل فري بودز 3 بألوانها المختلفة الأبيض والأسود والأحمر بسعر 449 ريال.